Два человека погибли в Воронежской области в столкновении «Матиза» с фурой

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В субботу около 16.20 на дороге в Богучарском районе Воронежской области произошла трагедия. На перекрестке 34-летний водитель «Деу Матиз» не уступил дорогу грузовику «Скания Р440» под управлением 44-летнего жителя Нижнего Новгорода и угодил прямо под колеса фуры. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель малолитражки и его 28-летний пассажир.

Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют полицейские в рамках проверки.

За минувшие сутки, по данным ГУ МВД, в Воронежской области произошло 98 ДТП, из них в Воронеже – 74. В четырех авариях пострадали 3 человека, двое погибло.