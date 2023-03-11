Воронежец взял в кредит и перевел более двух млн рублей мошенникам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

28-летний воронежец обратился в полицию после того, как его «развели аферисты на 2 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 11 марта.

Мужчина пояснил, что 6 марта позвонил якобы сотрудник безопасности банка. Он сообщили, что неизвестное лицо пытается оформить на него кредит и порекомендовал «обезопасить счет». То есть взять заем в нескольких банках и перевести по присланным реквизитам. Доверчивый воронежец так и сделал. А аферисты, получив деньги, перестали выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело.