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НовостиОбщество11 марта 2023 13:03

В воронежской Россоши за 113,5 млн рублей благоустроят площадь

Там появится сухой фонтан и сцена
Евгения ФРОЛОВА
Фото - правительство Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

В городе Россошь Воронежской области проведут благоустройство центральной площади. На эти цели направят 113,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 10 марта.

Согласно контракту, подрядчик должен отремонтировать памятник Ленину, установить навес с качелями и павильон инфоцентра. Площадь будет привлекать внимание сухим фонтаном, сценой и другими арт-объектами. Концепция проекта также предполагает высадку зеленых насаждений, установку освещения и системы видеонаблюдения.

Сейчас власти ищут подрядчика. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 марта, итоги подведут уже 20 марта. Работы побудитель должен закончить до 15 октября 2023 года.