На рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже выступит группа «АнимациЯ»

Фото организаторов фестиваля "Чернозем" Фото: Предоставлено "КП"

Организаторы рассказали, что на рок-фестивале «Чернозем» выступит еще одна известная группа - «АнимациЯ». Мероприятие пройдет на площадке за Сити-парком «Град». Сообщение об этом появилось в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» поздно вечером 10 марта.

Кстати, музыканты не раз выступали на фестивале и в 2023 году готовы сыграть свои хиты на воронежской сцене. Обещают программу «по классике»

— Переломным годом в истории группы стал 2012-й. Тогда музыканты выпустили очередной альбом под названием «Время Ё», песня «Родина» с которого попала в ротацию «Нашего радио» и достигла второго места в хит-параде «Чартова Дюжина», заняв в нем же шестое место по итогам года, — поделились в посте организаторы.

На рок-фестиваль «Чернозем» в Воронеж в 2023 года также приедет Глеб Самойлов и его группа The Matrixx. Они выступят фактически как трибьют группы «Агата Кристи». Кроме того ожидается выступление групп «Крематорий», «Мельница», «План Ломоносова», «Плавица», «Смех» «Гудтаймс», «Биртман», Laskala, а также Нейромонах Феофан.