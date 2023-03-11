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НовостиПроисшествия11 марта 2023 11:17

В Железнодорожном районе Воронежа накрыли наркопритон

Его организовал местный житель в своей квартире
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Полицейские задержали 54-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире в Железнодорожном районе Воронежа наркопритон. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 11 марта.

Стражи порядка установили, что мужчина проживает один. С января по февраль 2023 года злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру в многоэтажке своим наркозависимым знакомым за дозу. В ходе осмотра полицейские обнаружили шприцы, стеклянные флаконы и другие предметы для потребления наркотиков.

Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили дело (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.