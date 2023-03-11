На повышение зарплат воронежских бюджетников выделят более 1,4 млрд рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Как сообщали власти ранее, в Воронежской области работникам «не указных» категорий бюджетной сферы досрочно повысят заработную плату. Об этом напомнили в региональном парламенте 10 марта.

В свою очередь депутаты областной Думы поддержали решение и одобрили поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 1,4 млрд рублей.

А с 1 января 2023 года зарплату подняли врачам, медсестрам, педагогам, соцработникам и работникам учреждений культуры. В среднем рост составил 10,5%. Также с опережением сроков увеличили оплату труда остальных категорий работников бюджетной сферы — на 5,5% с 1 января этого года. Ранее рост был намечен на 1 октября.