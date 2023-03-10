В Воронеже билеты в кино для незнакомки обошлись мужчине в 68 тысяч рублей

Нельзя верить всему, что пишут в интернете. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

30-летний житель Центрального района Воронежа стал очередной жертвой мошенников. На сайте в интернете он познакомился с девушкой (это он так думал). Новая знакомая предложила сходить в кино и кинула ссылку для покупки билетов на понравившейся ей сеанс. Кавалер зашел туда и ввел данные банковской карты. Мошенники тут же списали с нее 68 042 рубля. Ну а незнакомка, понятное дело, на связь больше не выходила. 9 марта обманутый мужчина написал заявление в полицию.

- Всего 9 марта в Воронежской области зарегистрировали десять мошенничеств и пять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 3,6 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.