Александр Бастрыкин заинтересовался разрушающейся усадьбой Плотникова в центре Воронежа

Усадьба Плотникова нормально выглядит только сверху. Фото: предоставлено управой Центрального района.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с разрушающейся усадьбой Плотникова. Она расположена в центре Воронежа, в самом начале улицы Никитинской. Если верхняя часть дома еще выдерживает какую-то критику, то фундамент стал зеленым, выпирает и того и гляди обвалится.

Между тем, сотрудники управления по охране объектов культурного наследия почему-то хотят приводить в порядок усадьбу не за казенный счет. Ремонт, по мнению чиновников, должны проводить за счет семи владельцев квартир этого дома. Причем быстро – в течение года.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Следственного комитета Кириллу Левиту доложить об итогах уже проводимой по этому поводу доследственной проверки.