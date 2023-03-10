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НовостиОбщество10 марта 2023 17:02

Александр Бастрыкин заинтересовался разрушающейся усадьбой Плотникова в центре Воронежа

Руководитель Следственного комитета поручил главе регионального управления СК Кириллу Левиту доложить об итогах доследственной проверки
Олег КУЗНЕЦОВ
Усадьба Плотникова нормально выглядит только сверху.

Усадьба Плотникова нормально выглядит только сверху.

Фото: предоставлено управой Центрального района.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с разрушающейся усадьбой Плотникова. Она расположена в центре Воронежа, в самом начале улицы Никитинской. Если верхняя часть дома еще выдерживает какую-то критику, то фундамент стал зеленым, выпирает и того и гляди обвалится.

Между тем, сотрудники управления по охране объектов культурного наследия почему-то хотят приводить в порядок усадьбу не за казенный счет. Ремонт, по мнению чиновников, должны проводить за счет семи владельцев квартир этого дома. Причем быстро – в течение года.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Следственного комитета Кириллу Левиту доложить об итогах уже проводимой по этому поводу доследственной проверки.