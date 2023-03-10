Воронежским водителям на выходных нужно готовиться к массовым проверкам

На выходных лучше ездить аккуратнее. Фото: из архива «КП»

С 11 по 12 марта на одном из участков дороги инспекторы ГИБДД будут останавливать все без исключения машины. Водителей будут проверять на состояние опьянения и соблюдение правил перевозки детей.

Такие мероприятия периодически повторяются. По идее, они должны держать водителей в тонусе. То есть, заставлять ездить аккуратно, с соблюдением всех правил дорожного движения.

По традиции, полицейские призывают неравнодушных людей: если видите грубые нарушения правил, а тем более пьяного водителя, сообщите об этом сотрудникам ДПС или по телефону 112.