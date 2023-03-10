На Воронежском водохранилище рыбак провалился под лед

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За несколько теплых дней толщина льда на воронежском водохранилище в среднем сократилась на 10 см. Если в понедельник она составляла 45-48 см, то сегодня - 34-38 см. А в районе Адмиралтейской площади и вовсе лишь 24 см.

И ЧП не заставило себя долго ждать. В пятницу, 10 марта, под ВОГРЭСовским мостом, в 100 м от берега под лед провалился рыбак. Это произошло около 7 часов утра.

- К счастью, это место оказалось напротив базы поисково-спасательного отряда, поэтому помощь прибыла буквально через три минуты, - сообщили в городском управления по делам ГО и ЧС. - К тому же, мужчина приложил все силы для сохранения своей жизни и смог быстро выбраться из полыньи. Спасатели проводили рыбака до берега и убедились, что его здоровью ничего не угрожает.

Спасатели напоминают воронежцам, что сейчас выходить на лед чрезвычайно опасно. Он не только тонок, но и чрезвычайно хрупок, говорят специалисты. Берегите свою жизнь!