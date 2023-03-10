Коронавирус в Воронежской области на утро 10 марта: 454 человека заболели, никто не умер

Суточная заболеваемость коронавирусом, хоть и медленно, но растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает, пусть медленно, но расти. Об этом свидетельствую данные Роспотребнадзора на утро пятницы, 10 марта. Заболели еще 454 жителя Воронежской области, 31 из них попал в больницы. Напомним, на начало дня 9 марта заразившихся было 446. С начала пандемии заболели уже 484 633 жителя Воронежской области.

Уже несколько суток от последствий ковида никто не умирал. Утром 10 марта в этом плане не стало исключением.

Еще 581 человек выздоровели от коронавируса. На утро 9 марта их было гораздо меньше – 456. Всего же за время пандемии закрыли ковидный больничный 471 645 жителей Воронежской области.