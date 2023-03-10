В Воронежской области на выходных потеплеет до +14

Выходные обещают быть очень теплыми, а вот в начале рабочей недели похолодает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные обещают быть теплыми и не очень дождливыми. Единственный минус – возможен сильный ветер. А вот в начале новой рабочей неделе похолодает.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 11 марта, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, главным образом дождь. Ветер ночью восточный 7-12, днем юго-восточный 9-14 м/c. Ночью -3…+2, днем +2...+7, по югу до +12.

В Воронеже тоже прогнозируют облачную с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -1…-3, днем +5…+7.

В воскресенье, 12 марта, в Воронежской области будет облачно, временами пойдут дожди. Ветер южный, 8-13 м/c, ночью местами. Днем повсеместно возможны порывы до 15-20 м/c. Ночью обещают +3…+8. Днем потеплеет до +9…+14.

В Воронеже временами пойдет дождь. Днем синоптики обещают порывы южного ветра до 18 м/c. Ночью температура будет держаться в районе +5…+7. Днем она поднимется до +10…+12.

В понедельник, 13 марта, в Воронежской области снова прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы до 17 м/c и от -4 до +1 градуса, днем +1…+6.

В Воронеже ночью пройдут небольшие осадки. Днем если с неба и будет моросить, то совсем чуть-чуть. Ночью температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем от +2 до +4.