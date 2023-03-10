Летом в детских лагерях Воронежской области отдохнут более 22 тысяч ребят

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Предстоящим летом в Воронежской области отдохнут в оздоровительных лагерях более 22 тысяч школьников. В сезон на территории региона планируется открыть 34 ДОЛ. Продолжительность смены составит от 7 до 21 дня. Расписание смен ряда лагерей можно уже посмотреть на портале. По мере того, как учреждения определятся с графиком, информация на сайте будет актуализироваться.

В правительстве области также сообщили о планах по организации отдыха и оздоровления 500 школьников из подшефных районов ЛНР и 300 учеников школ Белгородской области. Путевки для них оплатит департамент социальной защиты.