Под Воронежем за 1,5 миллиарда рублей построят завод по производству картофеля фри

На заводе откроют 125 новых рабочих мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

В особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе появится еще одно производство. Представители ООО «ДомФри» заявили губернатору о намерении вложить около 1,5 миллиардов рублей в строительство завода. На предприятии собираются производить замороженный картофель фри, а также дольки «второго хлеба» и котлеты из него. Таким образом, на российском рынке появится продукт отечественной торговой марки и сократится его импорт из Голландии, Польши, Германии, Франции.

Проект завода. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

На заводе собираются открыть 125 новых рабочих мест и обеспечить среднюю зарплату в почти 60 тысяч рублей. А в бюджет с 2025 по 2036 годы обещают перечислить налоги на 659,3 млн рублей.

Руководители компании собираются начать строительство уже в 2023 году, а открыть производство намерены в 2025-м.