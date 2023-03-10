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НовостиОбщество10 марта 2023 11:26

Под Воронежем за 1,5 миллиарда рублей построят завод по производству картофеля фри

Также там будут делать картофельные котлеты
Олег КУЗНЕЦОВ
На заводе откроют 125 новых рабочих мест.

На заводе откроют 125 новых рабочих мест.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе появится еще одно производство. Представители ООО «ДомФри» заявили губернатору о намерении вложить около 1,5 миллиардов рублей в строительство завода. На предприятии собираются производить замороженный картофель фри, а также дольки «второго хлеба» и котлеты из него. Таким образом, на российском рынке появится продукт отечественной торговой марки и сократится его импорт из Голландии, Польши, Германии, Франции.

Проект завода.

Проект завода.

Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

На заводе собираются открыть 125 новых рабочих мест и обеспечить среднюю зарплату в почти 60 тысяч рублей. А в бюджет с 2025 по 2036 годы обещают перечислить налоги на 659,3 млн рублей.

Руководители компании собираются начать строительство уже в 2023 году, а открыть производство намерены в 2025-м.