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НовостиОбщество10 марта 2023 11:44

В 2022 году в Воронежской области родилось 17434 детей

Среди них было 172 двойни
Ирина КАЗАНИНА
Среди новорожденных больше всего было вторых детей в семье

Среди новорожденных больше всего было вторых детей в семье

Фото: из архива «КП»

В 2022 году в Воронежской области родилось 17434 детей, в том числе 172 двоен. По данным регионального управления ЗАГС, на свет появилось 9060 мальчиков и 8374 девочки. Из них первыми детьми в семье были – 7234, вторыми – 6188, третьими – 2672 и четвертыми – 762.

Пятые и последующие оказались 483 новорожденных, из них в шести семьях родились 10-е дети, в трех семьях – 11-е, в одной семье появился на свет 12-й ребенок, и еще в одной – 13-й.