В Воронежской области построят дом соцобслуживания для пожилых людей за 759 миллионов рублей

Здание будут строить около двух лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В департаменте строительной политики Воронежской области определили подрядчика, который будет заниматься возведением дома социального обслуживания для пожилых людей в Поворино (ул. Заводская, 2а). Победила на аукционе компания «Воронежстройреконструкция». Начальную цену торгов в 760,3 миллиона рублей удалось сбить совсем незначительно – до 759,4 млн. Деньги выделят из областного и федерального бюджета двумя траншами – в 2023-м и 2024 годах.

Новый дом социального обслуживания будет рассчитан на 100 человек. В нем установят восстановительно-гимнастическое оборудование, сделают сенсорную комнату, прачечную, кружки рукоделия, зрительный зал со сценой. Будут там и комнаты для родственников пожилых людей, они смогут приезжать с ночевкой. В столовой собираются предусмотреть в меню восемь блюд на день для каждого жильца. Установят даже ультразвуковой отпугиватель грызунов.

Все работы нужно будет завершить до конца 2024 года.