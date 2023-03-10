В Воронежской области в период мобилизации зарегистрировали брак 74 семьи участников СВО

Фото Олега Рукавицина Фото: из архива «КП»

В 2022 году количество записей о заключении брака и об установлении отцовства возросло на 13 и 9% соответственно, сообщила руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина. Это связано с проведением специальной военной операции и частичной мобилизацией во второй половине года.

Согласно закону с момента подачи заявления о заключении брака до даты регистрации должно пройти не меньше месяца. Но наличие особых обстоятельств может существенно сократить «испытательный срок». Одним из таких исключительных обстоятельств стала мобилизация. За период с 21 сентября по 1 ноября в ускоренном порядке в области зарегистрировали 520 браков с мобилизованными гражданами. Увеличение востребованности услуг по регистрации заключения брака и установления отцовства в управлении объясняют осознанием важности традиционных семейных ценностей: стать законными супругами и узаконить статус отца ребенка.

Большую работу проделали сотрудники отдела ЗАГС Богучарского района, где находился военно-сборный пункт. На их долю выпала основная масса регистраций браков с мобилизованными. Начальник отдела Валентина Мамченко помогала будущим супругам готовить документы, подбирала удобное время для регистрации брака, активно взаимодействовала с органами ЗАГС Белгородской области и воинскими частями, чтобы все молодожены получили услуги в день обращения. Таким образом заключили союз и семь пар белгородцев. А всего с начала мобилизации в Богучарском отделе ЗАГС зарегистрировали 74 такие пары.