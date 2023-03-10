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НовостиОбщество10 марта 2023 10:04

В Воронеже Следственный комитет проверит, почему дети вынуждены идти домой из школы через огромную лужу

Ребятишки как альпинисты карабкаются по забору
Олег КУЗНЕЦОВ
Такой альпинизм нам не нужен!

Такой альпинизм нам не нужен!

Фото: кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1".

В телеграм-канале «Воронеж № 1» опубликовали видео, на которое попали дети, идущие из школы на улице Ростовской, расположенной в микрорайоне Машмет. Мальчик и девочка вынуждены цепляться за звенья забора и медленно переступать, иначе есть риск, если и не утонуть в огромной луже, то сильно замочить ноги и простудиться. В посте утверждают, что под водой еще и есть ловушка - два люка ливневой канализации, в которые запросто можно провалиться.

Видео заинтересовались в региональном Следстенном комитете. Там объявили о проведении доследственной проверки. По ее итогам решат, какого наказания заслуживают должностные лица, допустившие такое безобразие.