В Воронеже Следственный комитет проверит, почему дети вынуждены идти домой из школы через огромную лужу

Такой альпинизм нам не нужен! Фото: кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1".

В телеграм-канале «Воронеж № 1» опубликовали видео, на которое попали дети, идущие из школы на улице Ростовской, расположенной в микрорайоне Машмет. Мальчик и девочка вынуждены цепляться за звенья забора и медленно переступать, иначе есть риск, если и не утонуть в огромной луже, то сильно замочить ноги и простудиться. В посте утверждают, что под водой еще и есть ловушка - два люка ливневой канализации, в которые запросто можно провалиться.

Видео заинтересовались в региональном Следстенном комитете. Там объявили о проведении доследственной проверки. По ее итогам решат, какого наказания заслуживают должностные лица, допустившие такое безобразие.