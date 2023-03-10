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НовостиОбщество10 марта 2023 5:17

Под Воронежем бродячие собаки загрызли косулю

Это произошло в Сомово
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Зоологи из Центра охраны животных «Наша природа» сообщили, что в Сомово дикие собаки загрызли косулю:

- Эту неприятную новость нам передали по телефону. То, что дикие животные страдают от бродячих псов, – это факт, который очень бьёт по экосистеме в целом. Сейчас мы готовим материал на эту тему.

Два последних месяца зимы для общественников выдались горячими. Центр оказал помощь 43 животным: девяти птицам, 33 летучим мышам и одному другому млекопитающему. Специалисты Центра также приняли обращения по поздним и двухцветным кожанам, нетопырям, кряквам, зимнякам, ушастым совам, свиристелям, воронам, галкам, лисам, домашним уткам. И проконсультировали людей из других регионов.