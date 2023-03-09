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НовостиПолитика9 марта 2023 15:49

Депутат Воронежской облдумы Николай Колосков покинул пост вице-спикера

Он также отказался от должности руководителя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам
Алексей СЕРГУНИН
Николай Колосков. Фото с сайта Воронежской областной Думы.

Николай Колосков. Фото с сайта Воронежской областной Думы.

Сегодня, 9 марта, на 29-м заседании Воронежской областной Думы седьмого созыва решение о досрочном прекращении своих полномочий принял заместитель председателя Воронежской областной Думы Николай Колосков.

Кроме того, депутат ушел с должности руководителя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам. Впрочем, он продолжит в нем работать в качестве одного из членов. Также народный избранник задействован в работе Комитета по имущественным и земельным отношениям.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты также внесли изменения в постановление Воронежской областной Думы «О комитетах Воронежской областной Думы седьмого созыва». В региональном парламенте будет 16 профильных Комитетов.