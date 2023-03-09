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НовостиСпорт9 марта 2023 15:05

Ангелина Мельникова из Воронежа стала серебряной призеркой чемпионата России-2023 по спортивной гимнастике

Турнир проходит в столице Татарстана
Алексей СЕРГУНИН
Ангелина Мельникова (слева в верхнем ряду). Фото департамента спорта Воронежской области.

Ангелина Мельникова (слева в верхнем ряду). Фото департамента спорта Воронежской области.

В Казани продолжается чемпионат России по спортивной гимнастике. Сегодня, 9 марта, определились обладатели наград в индивидуальном многоборье у женщин. Победа праздновала Виктория Листунова из Москвы. Она на 3,8 балла опередила финишировавшую второй Ангелину Мельникову из Воронежа. ТОП-3 с отставанием в 4,866 балла от Гели замкнула Ульяна Перебиносова (Чебоксары).

Напомним, что накануне, 8 марта, сборная Воронежской области заняла в Казани третье место. После соревнований лидер нашей команды Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова прокомментировала не самое удачное для нее выступление.