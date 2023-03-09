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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:26

В Воронеже пяти членам ОПГ, распространявшим героин, дали от шести до девяти лет тюрьмы

Они орудовали на территории региона с ноября 2019-го по май 2020 года
Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже пять участников организованной преступной группы (ОПГ) признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, организованной группой, с использованием сети «Интернет», в крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.

Как установлено Левобережным райсудом, в период с ноября 2019 года по май 2020 года участники ОПГ сбывали героин на территории Воронежа и области. Один из наркоторговцев получал крупные партии наркотика, после чего расфасовывал его на более мелкие и передавал соучастникам. Наркотик сбывали при помощи тайников, сообщая потребителям об их местонахождении через интернет.

Злоумышленников накрыли сотрудники полиции при попытке сбыта очередной партии наркотического средства, изъяв свыше 600 граммов героина. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до девяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.