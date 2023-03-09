В Воронеже у иностранца обнаружили почти полкилограмма синтетических наркотиков

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали 33-летнего гражданина средне-азиатской республики, пытавшегося сбыть партию наркотиков в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В изъятых свертках находилось почти 500 граммов наркотического средства синтетического происхождения – метадона.

Выяснилось, что гражданин соседнего государства проживал в Воронеже с января текущего года, при этом подрабатывая разнорабочим. Задержанный рассказал, что приобрел крупную партию запрещенного вещества для расфасовывания через популярный мессенджер и намеревался сбывать наркотики зависимым лицам через «тайники-закладки».

В соответствии с частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» злоумышленнику, который сейчас помещен в изолятор, грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.