Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 12:20

В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 972 человека

Еще два жителя региона получили обморожения
Ярослав ИВАНОВ

За неделю со 2 по 8 марта в Воронежской области травмы различного характера получили 3 497 человек, сообщили в облздраве. Из них 2 389 - обратились за помощью в столице Черноземья.

В частности, из-за гололеда пострадали 974 жителя региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась 112 пациентам, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Также за этот период зарегистрированы два случая обморожения и семь случаев переохлаждения, госпитализация понадобилась троим пострадавшим.