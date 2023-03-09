В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 972 человека

За неделю со 2 по 8 марта в Воронежской области травмы различного характера получили 3 497 человек, сообщили в облздраве. Из них 2 389 - обратились за помощью в столице Черноземья.

В частности, из-за гололеда пострадали 974 жителя региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась 112 пациентам, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Также за этот период зарегистрированы два случая обморожения и семь случаев переохлаждения, госпитализация понадобилась троим пострадавшим.