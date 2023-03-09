Управляющие компании «ПИК-комфорт» уходят из Воронежа

Группа компаний «ПИК-комфорт», объединяющая множество управляющих компаний, решила уйти из Воронежа, об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Гусев.

- Сделка по продаже более двух десятков управляющих компаний Воронежа, в зону ответственности которых входят почти 2,5 тысячи многоквартирных домов, предварительно согласована правительством региона, - отметил губернатор.

Но «ПИК-комфорт» отпустят только при соблюдении определенных условий. В частности, все долги перед ресурсоснабжающими организациями УК обязаны погасить (уже составлен график погашения). Чтобы воронежцы не лишились света, воды и тепла по их вине в момент передачи активов. Кроме того, ГК обязана выплатить зарплату в полном объеме своим воронежским сотрудникам.