В Воронежской области вор-рецидивист украл из магазина продукты

В утреннее время в помещение магазина, расположенного по улице Ленинской в Калаче, подозреваемый взял со стеллажей продукты питания и направился к выходу. Сотрудники магазина попытались остановить злоумышленника, но ему все же удалось уйти.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, и опросив очевидцев происшествия, полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель села Заброды. В момент задержания у него изъяли похищенное имущество. В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.