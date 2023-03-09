Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП жены бойца СВО

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Воронежский облздрав рассказал о состоянии 30-летней женщины, попавшей 23 февраля в ДТП в Каширском районе.

- Пациентка проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии БСМП №10. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, - сообщили "Комсомолке" в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU. "Соболь" с гуманитарной помощью врезался в припаркованную фуру на 571-м километре автодороги М-4 Дон. Груз везли близкие мобилизованных из столичного региона. В аварии погибли две женщины, третья сейчас проходит лечение в Воронеже. Груз переправили по назначению неравнодушные воронежцы