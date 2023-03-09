В соцсетях появилось новое фото рыси в Воронежском заповеднике

скриншот из телеграмм Заповедные истории

Новым фото рыси поделились сотрудники Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в соцсетях. Хищник ночью попал в объектив фотоловушки.

- К празднику наконец-то и свежее фото рыси! Наш одинокий кот поздравляет всех причастных с 8 Марта, - подписано фото в телеграмм-канале «Заповедные истории».

Это не первый снимок дикой кошки в окрестностях заповедного леса. Рысь сотрудники Воронежского заповедника наблюдают с 2019 года.

А в начале февраля сайт VRN.KP.RU писал, что следы рыси заметили и на территории Хоперского заповедника Воронежской области.