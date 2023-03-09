По уровню преступности Воронежская область находится на 44-м месте в России

Начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин подвел итоги работы ведомства за 2022-й год. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По уровню преступности в расчете на 100 тысяч населения Воронежская область находится на 44-м месте в РФ и на 6-м – в ЦФО. Об этом сегодня, 9 марта, на 29-м заседании Воронежской областной Думы седьмого созыва сообщил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.

В целом число зарегистрированных в прошлом году преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, практически не изменилось по сравнению с 2021 годом (общий: +3,1%; тяжкие и особо тяжкие: -1,1%). Раскрыто более 13,5 тысяч уголовных дел, установлено около 11,5 тысяч лиц, совершивших преступления.

Тем временем улучшилась раскрываемость наиболее опасных преступлений. Показатель выявления виновных по убийствам и умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью превысил 98%; по изнасилованиям и разбоям – 90%.

На 24% сократился остаток нераскрытых грабежей, на 17% – краж из квартир, на 48% – хищений транспортных средств, на 15% – поджогов.