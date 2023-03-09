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НовостиЗвезды9 марта 2023 9:43

В Воронеже объявили тендер на капремонт здания музыкального колледжа

Заявки на участие в конкурсе принимают до 16 марта
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские власти начали поиск подрядчика для капремонта объекта культурного наследия регионального значения «Здание музыкального училища». Согласно аукционной документации, начальная максимальная цена контракта 114 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 16 марта, подрядчика определят 20 марта.

В здании на проспекте Революции, 41 (где размещается Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей) нужно отремонтировать отопление, водоснабжение и водоотведение, систему электроснабжения и вентиляции, систему видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, провести внутренние ремонтные и реставрационные работы, отреставрировать фасад и крышу. Работы необходимо выполнить до конца августа 2024 года.

Ранее сайт VRN.KP.RU, писал, что объявили конкурс и на реставрацию другого объекта культурного наследия регионального значения - «Дома кантонистов»