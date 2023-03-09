Доверчивая жительница Воронежа взяла кредит на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам

Доверившись неизвестному собеседнику, потерпевшая выполнила весь алгоритм действий, чтобы обезопасить свой счет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 8 марта, в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Воронежу обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила сотрудникам полиции, что стала жертвой аферистов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Звонивший с неизвестного номера мужчина представился начальником службы безопасности кредитно-финансового учреждения. Он заверил собеседницу, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Доверившись лже-начальнику, потерпевшая выполнила весь алгоритм действий, чтобы обезопасить свой счет.

Она оформила кредит онлайн, причем ровно на ту же сумму, на которую запрашивали мошенники по ее паспортным данным. Женщину попросили перечислить кредитные деньги на несколько «спецсчетов», которые указал звонивший. В итоге потерпевшая перевела 1 729 000 рублей аферистам, которые затем перестали выходить на связь.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зафиксировали восемь сообщений о хищениях денег с банковских счетов, совершенных дистанционно. Общий ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.