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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:08

В Воронеже муж на 8 марта избил жену до потери сознания

Его супруга упала в обморок уже после приезда полицейских
Юрий КОЗЛОВ
Вместо цветов муж «подарил» супруге тяжелые травмы головы.

Вместо цветов муж «подарил» супруге тяжелые травмы головы.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В среду, 8 марта, в Северном микрорайоне в одной из квартир многоэтажки на улице Владимира Невского поссорились 43-летний муж и 45-летняя жена. Супруг несколько раз ударил свою вторую половину по голове. Женщина вызвала полицию, а когда стражи порядка приехали, упала в обморок.

Полицейские вызвали скорую. Женщину отвезли в больницу. Там ей поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

- 43-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы). Агрессивного супруга отправили в СИЗО, решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.