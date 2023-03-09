В Воронеже муж на 8 марта избил жену до потери сознания

Вместо цветов муж «подарил» супруге тяжелые травмы головы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В среду, 8 марта, в Северном микрорайоне в одной из квартир многоэтажки на улице Владимира Невского поссорились 43-летний муж и 45-летняя жена. Супруг несколько раз ударил свою вторую половину по голове. Женщина вызвала полицию, а когда стражи порядка приехали, упала в обморок.

Полицейские вызвали скорую. Женщину отвезли в больницу. Там ей поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

- 43-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы). Агрессивного супруга отправили в СИЗО, решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.