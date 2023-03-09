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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:12

Под Воронежем в столкновении Mercedes Benz и "Оки" пострадали две несовершеннолетние девочки

Травмы получила также женщина
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Рамонском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором 8 марта пострадали две несовершеннолетних девочки.

Около 14.38 на 476-м километре автодороги М-4 «Дон» 46-летний водитель на Mercedes Benz не учел безопасный интервал дистанции до впереди движущегося транспортного средства и "догнал" ВАЗ-111130-22, которым управлял 60-летний житель Панинского района.

В результате ДТП пострадали три человека в "Оке" - 53-летняя женщина и девочки 14 и 15 лет, их доставили в больницу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о ДТП в Аннинском районе, где в столкновении "семерки" и "Калины" пострадали два человека