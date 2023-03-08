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НовостиСпорт8 марта 2023 13:22

Воронежские гимнастки завоевали бронзу командного чемпионата России

Наши девушки уступили только спортсменкам из Москвы и Нижегородской области
Юрий КОЗЛОВ
Ангелина Мельникова вновь показала себя настоящим лидером.

Ангелина Мельникова вновь показала себя настоящим лидером.

Фото: sportgymrus.ru

На чемпионате России по спортивной гимнастике завершились командные соревнования. Воронежские гимнастки заняли там третье место. Учитывая то, что среди них была такая звезда, как Ангелина Мельникова, не сказать, что это успех. Но уж точно вполне достойное выступление.

Кстати, как раз Мельникова не подкачала. Она показала лучшие результаты в брусьях, перекладине и вольных упражнениях. И только на коне уступила первенство московской гимнастке Варваре Зубовой. А вот Яна Ворона, Анастасия Шинкаренко, Елизавета Малыгина и Анастасия Сальникова выступили похуже. Но для третьего места это хватило.

Всего наши гимнастки набрали 155,362 балла. В борьбе за серебро они чуть уступили команде Новгородской области. В ее активе 156,529 баллов. А вот москвички победили уверенно. Их результат – 162,331 балла.

Напомним, Ангелина Мельникова претендует на звание самой красивой спортсменки России.