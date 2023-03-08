Воронежская гимнастка вошла в десятку самых красивых спортсменок России

Ангелина Мельникова. Фото: со страницы Ангелины Мельниковой ВКонтакте.

Очаровательная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Воронежа Ангелина Мельникова стала одной из участников голосования на сайте «РИА Новости Спорт». Федеральные коллеги призывают отдать свои симпатии одной из прекрасных девушек, профессионалов в разных видах спорта.

Среди соперниц Мельниковой есть ну очень раскрученные медийные персоны: фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, пловчиха Юлия Ефимова. Всего в списке красавиц 26 спортсменок.

На 15.35 8 марта Ангелина Мельникова занимает девятое место в голосовании. Ей поставили 1459 «сердечек» - 2,6 процента от всех голосовавших. Чуть впереди Туктамышева с 1463-ми. Поддержать Ангелину Мельникову можно здесь.

Голосование завершится 21 марта в 12.00.