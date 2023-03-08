В Воронежской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В общественных местах снова лучше находиться в маске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи сообщили данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю с 27 февраля по 5 марта. За эти семь дней обратились за помощью врачей 15 429 заразившихся. Это на 8,4 процента больше, чем за предыдущую неделю. При этом 6 573 заболевших – дети.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что доля вирусов гриппа среди общего количества респираторных вредоносных микроорганизмов сейчас составляет 70 процентов.

Спепиалисты Роспотребнадзора напоминают о простых средствах профилактики: закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна; правильный подбор одежды при смене погоды; ограничение посещений мест массового скопления людей и культурно-массовых мероприятий; частое мытье рук, использование одноразовых бумажных платков или салфеток, ношение масок.

Напомним, с каждым днем увеличивается и число заболеваний коронавирусом.