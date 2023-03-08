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НовостиОбщество8 марта 2023 8:35

Коронавирус в Воронежской области на утро 8 марта: 445 человек заболели, никто не умер

Выздоровели 682
Юрий КОЗЛОВ
Коронавирус после отступления вновь пошел в атаку.

Коронавирус после отступления вновь пошел в атаку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает, хотя и медленно, но расти суточная заболеваемость коронавирусом в Воронежской области. На утро среды, 8 марта, заразились еще 445 человек, 53 из них попали в больницы. На начало дня 7 марта заболевших было чуть поменьше – 443. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали уже 483 733 случая коронавируса.

За прошедшие сутки вновь никто не умер. На данный момент коронавирус свел в могилу 8 621 жителя нашего региона.

Радует резко возросшее число выздоровевших. На этот раз их было 682. Напомним, на утро 7 марта от коронавируса избавились 611 человек. Всего с начала эпидемии закрыли ковидный больничный 470 733 жителя Воронежской области.