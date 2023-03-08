Под Воронежем сгорели дача и грузовик

Пожарным Рамонского района вечером 7 марта пришлось изрядно потрудиться. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два пожара случились вечером во вторник, 7 марта, в Рамонском районе. Сначала в 16.56 в МЧС сообщили о загоревшейся в селе Новоживотинное даче, расположенной в СНТ «Мечта». На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками спасательного ведомства. С огнем справились в 17.19. К тому времени в доме 6х6м пламя сильно повредило веранду 5х5м.

А в 23.24 на дороге Ростов-Москва М4 «Дон» загорелся ангар 50х50м. На пожар приехали 24 специалиста МЧС на шести машинах. Пламя потушили в 00.02 8 марта. К тому времени огонь уничтожил грузовик «ДАВ» и повредил бокс на площади 20 кв.м.

А в Воронеже пожар случился ночью 8 марта. В 4.27 загорелись сараи в Ленинском районе на улице Гродненской. На место ЧП выезжали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 4.42. К тому времени сгорел сарай 3х3 м, а в другом такой же площади была повреждена кровля на площади 2 кв.м.

На этих трех пожарах никто не пострадал.