Житель Воронежской области сообщал о ложных минированиях в трех регионах РФ

В октябре 2022 года житель Бутурлиновского района К. совершил ряд ложных сообщений по номеру 112 о готовящихся терактах в районе Керченского пролива, в Ростовской и Воронежской областях, и конкретно в селе Лосево Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба суда Бутурлиновского района.

В соответствии с ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений) злоумышленнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок от двух до трех лет.