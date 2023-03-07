Воронежцам объяснили, как именно рассчитывалось отопление за январь

Сегодня, 7 марта, воронежцам показали, как производились расчеты платы за отопление по итогам января на примере квитанции, размещенной в группе «Квадры» в VK.

Один из местных жителей возмущен суммой в квитанции за отопление квартиры в 62,7 кв. м в многоэтажке по улице Курчатова. За январь ему выставили 7133 рубля, хотя за декабрь было 4857 рублей.

В декабре воронежец заплатил 4017 рублей за отопление, а 840 рублей - за четыре кубометра горячей воды. В январе стоимость отопления составила 4612 рубля, а за 12 кубов воды - 2521 рубль.

– Рост платы за отопление – 595 рублей в связи с увеличенным потреблением домом тепла из-за более холодного января, а рост платы за горячую воду – 1681 рублей, в связи с тем, что такие показания индивидуального счетчика ГВС клиент передал при оплате услуг, – уточнили в «Квадре».

Кроме того, воронежцам предложили обращаться в личные сообщения группы или на почту info@voronezh.quadra.ru для получения разъяснений по конкретному объекту. В обязательном порядке необходимо указать полный адрес (улица, номер дома, квартира) или номер лицевого счета.