Идрис, Тамеран и Абубакар: стали известные самые популярные имена воронежцев, родившихся в феврале 2023 года

Управление ЗАГС Воронежской области назвало самые популярные имена новорожденных мальчиков и девочек по итогам февраля 2023 года. Наибольший спрос у Владимира и Софии. Всего за минувший месяц в регионе родились 1272 ребенка: 651 мальчик и 621 девочка.

Среди мужских также популярны - Алексей, Арсений, Даниил, Константин, Владислав, Лев, Захар, Андрей, Федор, Степан и Евгений. В число лидеров среди девочек вошли - Анна, Василиса, Александра, Ева, Екатерина, Полина, Милана, Ксения, Мария, Варвара и Валерия.

Реже всего новорожденных называли так - Николай, Абубакар, Руслан, Роберт, Виктор, Юрий, Идрис, Тамерлан, Игорь, Ростилав, Лилия, Афина, Станислава, Светлана, Юлия и Мира.