В Воронежской области грабитель с игрушечным пистолетом получил девять лет колонии

Суд назначил Ц. наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Россошанского района 1974 года рождения признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

2 сентября 2022 года Ц. совершил разбойное нападение на магазин № 8 ООО «Торгинвест» в Россоши. При этом он использовал игрушечный пистолет. Суммарно он похитил 284 ювелирных изделия из золота 585-й пробы и десять планшетов для ювелирных изделий. Общий ущерб составил 2 386 202,9 рубля.

Подсудимый от дачи показаний отказался, но при этом вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Суд назначил Ц. наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с подсудимого взыскан материальный ущерб в размере более 900 тысяч рублей. На подачу апелляции у мужчины есть 15 дней.