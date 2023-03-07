Воронежская гимнастка Полина Коваленко завоевала серебро на первенстве России

Полина Коваленко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Полина Коваленко заняла второе место в групповых упражнениях в зачёте среди спортивных обществ и ведомств. А в общем зачете первенства страны команда РФСО «Локомотив», в составе которой выступала Полина, показала пятый результат.

Отметим, что Полина родилась в Воронеже в 2009-м году. Карьеру в художественной гимнастике начинала под руководством Екатерины Шаевой и Маргариты Лавровой. В 2022 году её пригласили на контрольную тренировку в Нижний Новгород, а затем и в Нижегородское училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина.

Тем временем, на первенстве России выступили также пять воронежских гимнасток. Арина Символокова в индивидуальной программе заняла 41-е место среди 72 участниц (её тренер Юлия Шестакова). В групповых упражнениях Алиса Лаврова, Владислава Лимонько, Татьяна Михайлова, Кристина Сухорукова, Екатерина Чумакова, Анастасия Якупова стали 36-ми (тренер Елена Беркова).