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НовостиСпорт7 марта 2023 14:55

Воронежская гимнастка Полина Коваленко завоевала серебро на первенстве России

Турнир прошел Москве
Алексей СЕРГУНИН
Полина Коваленко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Полина Коваленко. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Полина Коваленко заняла второе место в групповых упражнениях в зачёте среди спортивных обществ и ведомств. А в общем зачете первенства страны команда РФСО «Локомотив», в составе которой выступала Полина, показала пятый результат.

Отметим, что Полина родилась в Воронеже в 2009-м году. Карьеру в художественной гимнастике начинала под руководством Екатерины Шаевой и Маргариты Лавровой. В 2022 году её пригласили на контрольную тренировку в Нижний Новгород, а затем и в Нижегородское училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина.

Тем временем, на первенстве России выступили также пять воронежских гимнасток. Арина Символокова в индивидуальной программе заняла 41-е место среди 72 участниц (её тренер Юлия Шестакова). В групповых упражнениях Алиса Лаврова, Владислава Лимонько, Татьяна Михайлова, Кристина Сухорукова, Екатерина Чумакова, Анастасия Якупова стали 36-ми (тренер Елена Беркова).