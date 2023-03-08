Мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель городской Думы Владимир Ходырев поздравили женщин с Международным женским днём

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Женская энергия, красота и нежность вдохновляют нас на благородные и решительные поступки. Мудрые, отзывчивые и заботливые – вы дарите нам душевное тепло и гармонию! Вы сочетаете в себе лучшие качества, тонко чувствуя всё происходящее в мире. Окружая заботой и любовью своих близких, вы достигаете успехов и в различных профессиях, бизнесе, политике, науке и педагогике, в общественной деятельности. Вы вдохновляете нас на свершения, приносите в мир гармонию и атмосферу созидательности, что подтверждается во всех сферах жизни города.

Без вас – мудрых, чутких, понимающих и заботливых – наша жизнь не была бы так прекрасна. Вы помогаете нам выстроить правильные жизненные ориентиры, укрепляя семейные традиции. Дарите нам душевное тепло, поддержку и любовь!

Примите наши искрение поздравления с праздником – Международным женским днём! Пусть вас всегда окружают вниманием и заботой, а во всех делах сопутствует успех! Искренне желаем вам большого счастья, весеннего настроения, поддержки и любви близких!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев