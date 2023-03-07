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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:07

Воронежские автоинспекторы помогли 65 пассажирам автобуса, поломавшегося по дороге в Москву

ДТП произошло в Верхнемамонском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

В утреннее время старшие лейтенанты полиции Егор Губин и Николай Старков получили сообщение о том, что на 709 км автодороги «М-4 «Дон» сломался пассажирский автобус. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

48-летний водитель автобуса рассказал, что везет 65 пассажиров из Ростова в Москву. Но по пути следования оборвало шпильки крепления колеса и необходима замена ступицы. Останавливая попутный транспорт, автоинспекторы отправили всех пассажиров к месту следования, а сломанный автобус с помощью эвакуатора доставили в безопасное место для ремонта.