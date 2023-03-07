В Воронеже определили места, куда запрещено возвращать бездомных животных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже определили перечень мест, куда запрещено возвращать беспризорных животных. Постановление мэрии опубликовали 7 марта. Согласно списку, нельзя вернуть бездомных животных на территории объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга.

В документе также перечислены лица, уполномоченные на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания. Это специалисты отделов по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог районных управ.

Отловленных беспризорных животных вакцинируют, стерилизуют и чипируют. А потом возвращают в прежнюю среду. Теперь - кроме вышеперечисленных мест.