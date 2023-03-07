Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 10:51

В Воронеже определили места, куда запрещено возвращать бездомных животных

Стерилизованных и привитых дворняг нельзя вернуть на территорию школ, больниц, культурных учреждений
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже определили перечень мест, куда запрещено возвращать беспризорных животных. Постановление мэрии опубликовали 7 марта. Согласно списку, нельзя вернуть бездомных животных на территории объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга.

В документе также перечислены лица, уполномоченные на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания. Это специалисты отделов по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог районных управ.

Отловленных беспризорных животных вакцинируют, стерилизуют и чипируют. А потом возвращают в прежнюю среду. Теперь - кроме вышеперечисленных мест.