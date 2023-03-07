17 медалей завоевали воронежцы на первенстве ЦФО по тхэквондо

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 21 года прошло в Рязани с участием команд из 13 регионов. Воронежскую область представили 34 спортсмена из спортивных школ олимпийского резерва № 33, № 23 и Калачеевской ДЮСШ.

В личном зачете воронежцы 16 раз поднимались на пьедестал почета. Первые места заняли - Александр Лисицкий (вес до 58 кг), Анна Крапивка (свыше 73 кг), Арина Демидова (до 73 кг), Артем Степаненко (до 63 кг) и Егор Самодуров (свыше 87 кг). Тренируют спортсменов А. Колмыков, Г. Каширин, М. Бейлин, В. Бейлин, Р. Кузнецов и И. Ким.

Победу в командном зачете одержала сборная команда Московской области, у воронежцев второе место, у белгородцев – третье.