Воронежцам объяснили, куда пожаловаться, если нет скидки в 7 рублей на проезд в общественном транспорте

Воронежцам, столкнувшимся с отсутствием скидки на проезд, советуют жаловаться на горячую линию платежной системы «Мир». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала марта в Воронеже начала действовать скидка на проезд в общественном транспорте в 7 рублей для пользователей карты «Мир», при этом рассчитываться с водителем надо через смартфон. В первый же день акции жители столицы Черноземья стали жаловаться, что с их карт продолжают снимать полную цену проезда, то есть, 26 рублей.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе платежной системы «Мир»:

- В случае, когда пассажир общественного транспорта получает чек на оплату проезда на полную стоимость – это не ошибка. Дело в том, что система на терминале оплаты устроена таким образом, что отражает сумму, которую получает перевозчик. При этом размер скидки компенсирует платежная система «Мир». По факту с банковской карты пассажира списывается стоимость проезда с учетом скидки. Убедиться в том, что она прошла можно в мобильном приложении своего банка, либо в приходящем от него СМС или пуш-уведомлении.

В пресс-службе «Мир» также добавили, что пока не получали массовых жалоб из Воронежа по этому поводу. Однако выразили готовность разобраться в каждом конкретном случае, когда скидки по каким-то причинам нет. Воронежцы могут позвонить по этому вопросу по телефону горячей линии 8-800-100-54-64 или с мобильного *54-64.