В Воронеже на Петровской набережной может появиться колесо обозрения

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В Воронеже продолжают работать над концепцией третьей очереди Петровской набережной. Уже ясно, что город стремится, чтобы пространство работало в круглогодичном и круглосуточном режиме. Потенциальные инвесторы предлагают разные идеи наполнения рекреационной зоны. Предложения разные - создание ледовой арены, колеса обозрения, медицинского центра, спортивного кластера с закрытыми и открытыми полями, термального комплекса.

Предполагается создать дирекцию по строительству, которая будет ежедневно оценивать предлагаемые проекты, интегрировать их в концепцию, разрабатывать проектные решения, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.