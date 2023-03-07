Житель Воронежской области пытался похитить свыше 100 литров бензина с АЗК

В начале декабря 2022 года житель Боброва решил своровать топливо на АЗК, которую сам же возглавлял. Он приехал на своей машине, убедил сотрудников АЗК в правомерности действий, и начал наливать топливо в заранее приготовленные канистры.

Но довести задуманное до конца злоумышленник не смог: ему помешали прибывшие на территорию АЗК сотрудники топливной компании. Он пытался похитить свыше 100 литров бензина на общую сумму 6164,6 рубля.

В соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Рассмотрение уголовного дела состоится 14 марта в Бобровском райсуде.